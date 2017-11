O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, indicou nesta quinta-feira (30) o conselheiro substituto Rodrigo Melo do Nascimento para a vaga do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que ficou aberta com a aposentadoria do ex-presidente do órgão Jonas Lopes. A indicação precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O nome de Rodrigo Melo do Nascimento fazia parte da lista tríplice encaminhada ontem (29) pelo TCE ao governador, junto com os também conselheiros substitutos Marcelo Verdini Maia e Andrea Siqueira Martins. Segundo o governo do estado, os três reconsideraram a renúncia que tinham apresentado anteriormente e se colocaram à disposição para a vaga. A partir dessa decisão, Pezão retomou a ideia inicial de escolher um dos três candidatos para o cargo.

Pezão indica conselheiro substituto para presidência do Tribunal de Contas do RJ

Nascimento tem 13 anos de experiência em Controle Externo, como auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e como auditor externo do Tribunal de Contas do Município do Estado do Rio de Janeiro. O conselheiro é especialista em direito administrativo e em direito processual civil e bacharel em direito pela Universidade de Brasília (UnB). É ainda autor da monografia "Os Tribunais de Contas e a execução judicial de suas decisões", que deu a ele a Menção honrosa no Concurso Nacional de Monografias Conselheiro Henrique Santillo, promovido pelo TCE-GO em 2012. Em 2015, ele foi o primeiro colocado em concurso público para a seleção de auditor substituto do TCE.

Em mensagem encaminhada à Alerj nesta quinta-feira, Pezão ressaltou a competência de Rodrigo Melo do Nascimento. “É importante frisar que a notória competência e experiência profissional relacionadas às questões que afetam o direito público como um todo fundamentam e endossam a indicação do senhor Rodrigo Melo do Nascimento, uma vez que é evidente sua capacidade de corresponder às superiores exigências do interesse público”.

Indicado preso

No início deste mês, Pezão tinha indicado para o cargo o deputado estadual Edson Albertassi (PMDB), que era líder do governo na Alerj. Diante da pressão feita pelo parlamentar para ser indicado ao TCE, os três conselheiros substitutos candidatos à vaga resolveram renunciar à disputa. A indicação de Albertassi gerou polêmica e levou o governador a voltar atrás, depois do deputado ter sido sabatinado e o nome dele aprovado por uma comissão da casa. A indicação de Pezão, na época, foi contestada por uma ação do PSOL.

Desde a terça-feira (21), Albertassi está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Ele tinha conseguido a liberdade em uma votação da Alerj, no dia 17 de novembro, que contrariou decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), tomada na véspera determinando a prisão do parlamentar junto com o então presidente da casa, Jorge Picciani e o deputado Paulo Melo. Em nova decisão do tribunal, os parlamentares voltaram à prisão.

Com Agência Brasil