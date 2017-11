Livro de advogado revela o Brasil das inovações sociais

Um foco de luz na agenda de inovações sociais que aguardam o Brasil a partir de 2018. Com essa ideia em mente, o advogado Luciano Porto escreveu Inovação social: no fluxo do progresso (Réptil Editora), que será lançado nesta quinta-feira (30), às 18h, na Livraria Argumento. O livro acompanha os avanços históricos do país nessa área e organiza o fluxo de inovações sociais vivenciadas nos últimos 30 anos.

Inovação social consiste em uma ruptura na maneira de fazer as coisas, uma descontinuidade com relação às soluções habitualmente oferecidas. Ela fornece uma resposta criativa a problemas de ordem econômica e social. O tema está presente em várias esferas: escolhas pessoais, gestão pública, responsabilidade social e empresarial, cidadania, desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.

Livro será lançado nesta quinta-feira (30)

Luciano Porto convida o leitor a observar o efeito integrado e exponencial das inovações sociais, sempre sob uma perspectiva de apontar caminhos e soluções. O livro traz exemplos de como a inovação social pode ser uma ferramenta de transformação para diversos setores da sociedade. Assim, com uma visão sistêmica, o livro analisa a inovação social por meio de quatro pontos de vista: Gente e inovação social; Empreendedorismo, binômio Sociedade e Governo e Natureza.

Outro aspecto importante na obra de Luciano Porto é a possibilidade de identificar inovações sociais no nosso dia a dia. Associações de moradores buscando novas formas de se organizar, organizações sociais criando novos serviços de apoio para reduzir a pobreza e aumentar a qualidade de vida das pessoas de baixa renda, entre outros exemplos. O livro também destaca que as inovações sociais não envolvem necessariamente o uso de tecnologias avançadas, mas certamente a tecnologia tem permitido a aceleração do ritmo de mudança no setor social.

“Acredito que esses quatro encontros oferecidos aqui possam vir a colaborar para uma visão mais abrangente de problemas sociais que demandam inovação e, com isso, possam oferecer apoio para que lideranças criativas proponham e implementem as soluções inovadoras necessárias”, observa o autor.