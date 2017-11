Crivella visita obras do Favela Bairro no Jardim América, que terão investimentos de R$ 108 milhões

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, visitou nesta quinta-feira, dia 30/11, as obras do programa Favela Bairro nas comunidades Parque Furquim Mendes e Bairro Proletário do Dique, no Jardim América, na Zona Norte da cidade. No total, são R$ 108 milhões em investimentos de urbanização e infraestrutura, com pavimentação, calçamento, asfalto, implantação de rede de água, esgoto e drenagem. Além disso, está prevista a construção de 120 unidades habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida.

As obras vão beneficiar três mil imóveis e cerca de 11 mil moradores. O prazo de conclusão é setembro de 2018.

- Assim que as obras terminarem, vocês terão ruas urbanizadas, bem iluminadas e calçadas. Os moradores também terão o título de propriedade, o que é a garantia de possuir um bem para a vida toda – informou Crivella, dirigindo-se a moradores das duas comunidades.

Com investimentos de R$ 300 milhões até 2019, a Prefeitura do Rio retomou o Favela Bairro há seis meses em 16 comunidades. O programa vai beneficiar 40 mil famílias e gerar cerca de três mil empregos diretos e indiretos. Metade dos recursos (R$ 150 milhões) será financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a outra parte virá do orçamento da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação (SMUIH).

De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, o Favela Bairro terá cerca de R$ 20 milhões destinados à regularização fundiária. Esse é mais um benefício para os moradores das áreas contempladas com o projeto especial de urbanização.