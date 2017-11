Cidinha Campos cita Reinaldo Azevedo e justifica voto a favor da soltura de Picciani no Twitter

A deputada Cidinha Campos (PDT), em uma série de tuítes, justificou seu voto a favor da soltura dos deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi - todos do PMDB - citando a coluna do jornalista Reinaldo Azevedo e publicando um texto no qual afirma que os “princípios da Constituição” não podem ser desrespeitados.

Em um tuíte publicado nesta quarta-feira, a deputada justificou seu voto afirmando que “os princípios da Constituição não podem ser desrespeitados sob nenhum pretexto”. Segundo ela, a decisão de votar pela soltura foi devido a decisão da justiça por decretar a prisão preventiva, “contrariando a Constituição que diz que deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável”, afirmou.

Deputada justificou voto a favor da soltura

“Votei para garantir o respeito à Constituição, não para proteger ninguém”, complementou.

No dia 19 de novembro, ela já havia compartilhado a publicação de Azevedo, na qual o jornalista defende o deputado Paulo Ramos por ter sido o único parlamentar do Psol a votar a favor da soltura dos deputados. Ramos já havia sido expulso do partido antes da votação.