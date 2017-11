Supermercado vende artesanato feito por pacientes do Instituto Nacional do Câncer

Itens de artesanato produzidos por pacientes em tratamento no Instituto Nacional do Câncer (Inca) estão à venda nessa quarta e quinta-feira (29 e 30/11) na loja do supermercado Prezunic em Botafogo, Zona Sul do Rio. A ação encerra a série de atividades do mês no qual é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer e promovida a campanha Novembro Azul, que lembra aos homens dos cuidados com a próstata.

A atividade faz parte do programa INCAVoluntário, uma área de ações voluntárias do Instituto, que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes - infantis e adultos - e seus acompanhantes, por meio de ações de inclusão social e resgate da cidadania.

Entre os objetivos do INCAVoluntário também estão a humanização do ambiente hospitalar, a melhoria da autoestima dos pacientes e seus acompanhantes, o apoio para que o tratamento não seja interrompido por falta de recursos financeiros e a promoção de atividades que contribuam para a geração de renda.