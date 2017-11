A Prefeitura do Rio, através da Superintendência da Grande Tijuca realiza nesse fim de semana, 2 e 3 de dezembro, o Festival Natal Encantado. Além da programação de Natal, que conta com luzes e cenografia na Avenida Boulervard 28 de setembro, o festival vai homenagear o dia nacional do Samba com shows do Fundo de Quintal, Arlindinho, entre outros. O público também poderá desfrutar de food e beer truck, espaço kids, com brinquedos infláveis, e diversos serviços da prefeitura.

Dentre os serviços, serão oferecidos: encaminhamento para emprego e para o programa Jovem Aprendiz; atualização e cadastro para programas sociais (CadÚnico); aferição de pressão e glicose; orientação jurídica pela Defensoria Pública; isenção para emissão de RG, CNH, certidões de casamento e óbito; dia de beleza e muito mais.

Prefeitura realiza Natal Encantado em Vila Isabel

Para garantirem atendimento, os participantes devem levar documentos originais – identidade e CPF, além de comprovante de residência.

- É uma alegria poder comemorar o Natal e o dia do Samba nesse bairro cheio de boas histórias, com uma mega festa para toda a família. Nós agradecemos o apoio de empreendedores e empresários, além de outros órgãos da prefeitura do Rio - comemora o superintendente regional da Grande Tijuca, Jose Henrique Júnior.

SERVIÇO:

2 e 3 de dezembro

LOCAL: Avenida 28 de Setembro (Entre as ruas Silva Pinto e Duque de Caxias)

HORÁRIO: 14h às 22h