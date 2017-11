Crivella participa da abertura oficial da 57ª Feira da Providência

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou nessa quarta-feira, dia 29, da solenidade de abertura da 57ª Feria da Providência, no Riocentro, em Jacarepaguá. O tema desse ano é a esperança. Ao lado do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, Crivella tirou o laço da fita sobre as catracas da entrada do Pavilhão 4, fazendo a liberação simbólica do acesso do público aos estandes.

- Tenho a impressão que a Feira vai mover muitas pessoas a virem pra cá. Normalmente, são 100 mil pessoas e dessa vez esperamos dobrar o público – avaliou.

O prefeito passeou pelo pavilhão e aproveitou para comprar alguns produtos. Em um estande, escolheu velas aromáticas. Em outro, levou dois quadros: um com a famosa frase “Gentileza gera gentileza”, do Profeta Gentileza; e outro com os dizeres “Amar a Deus sobre todas as coisas”. Crivella ainda fez um pedido público para que as pessoas prestigiem o evento.

Ao lado da primeira-dama Sylvia Jane, de Dom Orani Tempesta e da primeira-dama do governo do estado, Maria Lúcia Jardim, Crivella abre oficialmente a Feira da Providência

- Eu faço um apelo, um apelo aos cariocas e a todos os homens e mulheres de boa vontade, que nos ajudam e que venham aqui para comprar bons produtos e baratos. E, acima de tudo, mostrar solidariedade nesse momento difícil do Rio - afirmou o prefeito.

A feira é organizada pelo Banco da Providência e faz parte do calendário de atrações socioculturais da cidade. A previsão é que 100 mil pessoas visitem os estandes durantes os cinco dias de evento. Nessa edição, cerca de 200 expositores distribuídos em 25 mil m² levarão o público a uma viagem cultural com uma grande variedade de artesanato e produtos típicos de 20 países e 10 estados, além de artigos para casa e decoração, moda, beleza, saúde e bem-estar. O mercado de importados, com mais de 200 rótulos de vinhos e cervejas, encontro com influenciadores digitais e concurso de cosplayers são alguns destaques do evento.

Sem fins lucrativos, o Banco da Providência trabalha pela redução da desigualdade social e colabora para a defesa dos direitos de jovens, adultos e famílias que vivem em situação de pobreza extrema na cidade do Rio, através dos projetos de capacitação profissional e geração de renda. As ações são realizadas em bairros que abrangem 60 comunidades com os mais baixos índices de desenvolvimento humano (IDH). A Feira é um evento cujo lucro é investido totalmente nas atividades sociais da organização.

Dom Orani Tempesta agradeceu o esforço de todos para a realização de mais um evento.

- No meio de tanto caos, dificuldade e problemas no mundo e no Brasil de hoje, nós não deixamos que a esperança seja roubada. Esperamos viver cada vez mais confiantes no presente e no futuro, sabendo bem o chão que nós pisamos, mas ao mesmo tempo olhando com esperança para o futuro e trabalhando para construí-lo cada vez melhor na comunhão e na unidade - concluiu o arcebispo.