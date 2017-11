Sistema Firjan discute sobre inovação e produtividade na construção civil

O sistema Firjan promove nesta quinta-feira (30/11), o Seminário Inovação e Produtividade na Construção Civil, que discutirá as novidades, tendências e informações atualizadas do setor. O debate gratuito ocorre na sede da Federação (Av. Graça Aranha 1, Centro do Rio) e é voltado para gestores de incorporadoras e de escritórios de projetos, construtoras e fabricantes.

O consultor Luiz Henrique Ceotto abrirá o painel ‘Inovação e gestão da produtividade na construção civil’. Depois, o professor e pesquisador da Escola Politécnica da USP e diretor da Produtime, Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, falará sobre ‘Como dominar a produtividade para tomar boas decisões na construção’. Já o professor e pesquisador da Escola Politécnica da UFRJ, Luís Otávio Cocito de Araújo, apresenta o tema ‘Novas perspectivas para produtividade na construção’.

Programação

9h15 – Abertura - Painel 1 - Inovação e gestão da produtividade na construção civil

9h30 - Inovação e aumento da produtividade, com o consultor Luiz Henrique Ceotto

10h10 – Dominar a produtividade para tomar boas decisões na construção, com o diretor da Produtime, da Indicon e professor e pesquisador da Escola Politécnica da USP, Ubiraci Espinelli Lemes de Souza

11h20 - Painel 2 – Produtividade na produção de edifícios

11h20 – Metodologia de indicadores de produtividade aplicados na produção de edifícios e na concepção de projetos, com o diretor Técnico da Construtora TARJAB Ltda, Sérgio Domingues

11h50 – Novas perspectivas para produtividade na construção civil, com o professor e pesquisador da Escola Politécnica da UFRJ, Luís Otávio Cocito de Araújo

Mais informações e inscrições: http://www.firjan.com.br/eventos/inovacao-e-produtividade-na-construcao-civil.htm