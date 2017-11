Hemorio fará coleta de sangue no Viva Rio amanhã

Nesta quarta-feira, (29/11), o Hemorio estará na sede do Viva Rio na Glória, de 9h às 14h, fazendo coleta de sangue. O evento será público e as portas estarão abertas para quem puder doar.

A iniciativa é uma parceria do Hemorio com o programa permanente do Voluntariado do Viva Rio, o Salvando Vidas Gota a Gota, que realiza campanhas de conscientização e caravanas que levam doadores de sangue para os postos.

Mais sobre o projeto aqui.

A ação de amanhã acontece no momento mais necessário do ano, quando as doações tendem a cair em razão das festividades e viagens de férias. Ao mesmo tempo, nessa época aumenta o número de acidentes de carro e de pacientes com politraumatismo, sobrecarregando os hemocentros. A data também é simbólica por ser logo após o Dia Nacional do Doador de Sangue, (27/11), que foi criado para dar visibilidade à causa. No Brasil a porcentagem total de doadores é inferior a 2%, menor que o índice mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que é de 3% a 5%.

Não podem doar pessoas que estão nas seguintes situações:

- Febre acima de 37°C

- Gripe ou resfriado

- Gravidez atual (90 dias após o parto normal é de 180 dias após a cesariana)

- Amamentação (até 1 ano após o parto)

- Uso de alguns medicamentos

- Anemia

- Cirurgias

- Extração dentária 7 dias

- Tatuagem ou piercing: 01 ano sem doar (Piercing na cavidade oral e/ ou região genital: 01 ano sem doar após a retirada)

- Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina

- Transfusão de sangue: impedimento por 01 ano

Serviço: Coleta de Sangue

Endereço: Viva Rio. Rua do Rússel, 76, Glória.

Horário: 9h às 14h

Doadores não devem estar em jejum