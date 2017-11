Guarda Municipal e policiais prendem homem por roubo de celulares

Guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) e policiais militares do 14ª Batalhão da Polícia Militar (Bangu) prenderam G.M.G.S, 21 anos, acusado de roubar celulares na filial das Lojas Americanas, em Bangu, nesta terça-feira (28).

Os guardas estavam em patrulhamento no Calçadão de Bangu quando foram acionados por uma mulher sobre o assalto na loja por volta das 10h30 da manhã. Em seguida, a equipe acionou policiais do 14ª BPM que atuavam próximo ao local.

Em apoio à ação da PM dentro da loja, os guardas revistavam quem saía do estabelecimento em busca de suspeitos. G. foi preso em flagrante dentro da loja por policiais do 14º BPM. Ele estava com quatro celulares roubados de clientes na fila do caixa, além do revólver calibre 38. Além de G., quatro vítimas e três testemunhas foram conduzidas para a 34ª DP (Bangu) onde o caso foi registrado.