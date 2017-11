Mulher que ofendeu filha de Bruno Gagliasso é identificada

A Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos apontou que a autora dos vídeos de injúria racial contra a filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank é Dayane Alcântara Couto de Andrade, de 28 anos, nascida em Vitória, no Espírito Santo. Nas redes sociais, ela assume o nome de "Day McCarthy", uma "socialite e escritora de sucesso".

Dayane gravou um vídeo com ofensas racistas dirigidas à Titi, de 4 anos, filha do casal de atores. Ela também já afirmou que a cantora Anitta era “usuária de drogas”, e também atacou Rafaella, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, chamando-a de “brinquedo assassino”.

Dayane Alcântara Couto de Andrade publicou vídeo com ofensas raciais

Em sua página Day afirma que possui quatro livros publicados, e que o que mais almeja na vida é servir de "inspiração". Procurada, Day McCarthy não retornou as solicitações da reportagem.

Nesta segunda-feira, Bruno Gagliasso esteve na delegacia que investiga o caso. A delegada Daniela Terra afirmou que já abriu o inquérito, e que a socialite, que mora no Canadá, será intimada para prestar depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no Jacaré, Zona Norte do Rio.