Ibeu promove evento de Natal gratuitona Ilha do Governador

O Ibeu vai promover, no dia 2 de dezembro, das 9h às 12h, uma manhã com atividades gratuitas super divertidas para toda família na Ilha do Governador.

O evento acontecerá na praça Osvaldo Bouças, no Jardim Guanabara, e contará com a presença do Papai Noel, além de tobogã inflável, pula pula e distribuição de balões e brindes.

Serviço: Natal do Ibeu na Ilha do Governador

Data: 02 de dezembro, sábado, das 9h até 12h Local: Praça Osvaldo Bouças - Jardim Guanabara (Quebra Coco)