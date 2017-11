Ação da PM no Complexo da Maré deixa mais de 6 mil alunos sem aula no Rio

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar faz nesta segunda-feira (27) pela manhã, uma grande operação contra o tráfico de drogas no Parque União e na favela Nova Holanda, na zona norte do Rio. Na ação foi empregado também um helicóptero. Por medida de segurança, 19 unidades municipais de ensino não estão funcionando e deixaram 6.616 alunos sem aula. Quatro unidades de saúde também fecharam as portas e não há atendimento aos moradores.

Uma equipe do Batalhão de Ações com Cães apreendeu cerca de 300 quilos de maconha e 15 quilos de pasta base de cocaína no Parque União. Outra equipe de militares, apreendeu um fuzil automático de fabricação russa na Nova Holanda.

A PM ainda não tem um balanço final da operação.