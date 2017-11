57ª Feira da Providência começa no dia 29, no Riocentro

Considerada um dos principais eventos socioculturais da cidade, a Feira da Providência chega a 57ª edição resgatando um tema cada vez mais necessário no cenário atual do Brasil e do mundo: a esperança. Para isso, foi buscar no cartaz que Ziraldo fez para a 23ª edição do evento, em 1983, a inspiração para a marca da Feira este ano. Cartaz que, em 1983, também inspirou Carlos Drummond de Andrade a escrever sobre o evento em sua coluna no Jornal do Brasil. Na ocasião, o poeta disse: “o cartaz é o próprio anúncio da esperança como anseio profundo da alma, aspiração maior de milhões de seres humanos na hora terrível que o mundo atravessa”. A releitura do desenho do cartunista para o evento deste ano traz a frase 'Esperança de Novo. Sempre'.

O evento acontece de 29 de novembro a 3 de dezembro, no Riocentro. Cerca de 100 mil pessoas circulam pela Feira da Providência anualmente à procura de um passeio diferente com a família. O evento que tradicionalmente promove a diversidade cultural através do folclore, artesanato e gastronomia típica do Brasil e do Mundo, este ano inova abrindo espaço para a cultura digital, trazendo influenciadores digitais, concurso de cosplayers (pessoas que representam um personagem utilizando vestuário, maquiagem e interpretação), atrações virtuais e interativas e workshops gratuitos na Arena Esperança.

Durante os cinco dias de festa o Pavilhão 4 do Riocentro receberá cerca de 200 expositores, que levarão o público a uma viagem cultural com uma grande variedade de artesanato e produtos típicos de 20 países e 10 estados, além de artigos para casa e decoração, moda, beleza, saúde e bem-estar.

O tradicional Mercado de Importados volta esse ano com mais produtos. Serão mais de 1.000 itens, entre bebidas, chocolates, azeites, enlatados, conservas, artigos para ceia de Natal, a preços especiais. Outro grande sucesso do evento, a área de gastronomia contará com oito restaurantes posicionados de frente para um jardim no Riocentro, com comidas típicas de diferentes regiões do Brasil e do mundo. E não acaba por aí. Além dos Food Trucks e Food Bikes, a gastronomia vegana fará parte da diversidade gastronômica do evento.

Atrações

No espaço de 25 mil m² o visitante encontrará uma enorme variedade de artesanatos das diferentes regiões do Brasil e do mundo, uma área gastronômica, com comidas típicas nacionais e internacionais, mercado de importados, espaço moda, setor de casa e decoração e ainda uma programação intensa de dança, teatro, música, bate papos com influenciadores digitais no palco cultural e oficinas gratuitas de gastronomia, moda sustentável, beleza e decoração na Arena Esperança.

Programação completa: www.feiradaprovidencia.org.br

Serviço: 57ª Feira da Providência

Data: 29/11 a 03/12, das 12h às 23h

Local: Pavilhão 4 do Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca)

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) / R$ 10,00 (meia- entrada) para estudantes com apresentação da carteirinha, idosos acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e professores da rede municipal de ensino.

