Operação Barreira Fiscal apreende 4 toneladas de produtos

Agentes da Operação Barreira Fiscal, das Secretarias de Estado de Fazenda e de Governo, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, apreenderam quatro toneladas de mercadorias sem documentação fiscal e 190,5 gramas de maconha, no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. A ação, que usou o scanner móvel e um cão de faro da Receita Federal, revistou 73 veículos nos últimos dias 21 a 23/11, com o objetivo de coibir a entrada de produtos irregulares, armas e drogas no Estado.

O auditor fiscal autuou os passageiros de quatro ônibus de turismo que transportavam roupas sem documentação fiscal. Os coletivos vinham do Brás, em São Paulo, com destino a municípios do Rio de Janeiro.

Com o auxilio de um cão de faro, os agentes encontraram 110 e 80,5 gramas nas bagagens de dois passageiros de um ônibus de linha. Eles foram conduzidos à 99ª DP (Itatiaia) e autuados por posse e uso de drogas.

Desde o dia 1º de fevereiro de 2010, quando foi iniciada a Operação Barreira Fiscal nos postos fixos de fiscalização em Nhangapi (Via Dutra, em Itatiaia), Levy Gasparian (BR 040), Mato Verde (BR-101 Norte), Angra dos Reis (BR-101 Sul) e Timbó (RJ-186, no Trevo de Itaperuna), além de uma unidade volante que percorre as principais rodovias do estado, foram apreendidos mais de 2,5 mil quilos de drogas.

Também foram cumpridos 210 mandados de prisão, foram registradas 9.481 ocorrências por porte de entorpecentes, foram apreendidas 242 armas de fogo e 5.862 munições de pequeno e grosso calibre. E, ainda, foram recuperados 28 veículos roubados.