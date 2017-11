Ônibus Lilás leva atendimentos jurídico e psicossocial a mulheres

A Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos, através da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, percorrerá com o Ônibus Lilás diversos município do Rio de Janeiro. Nos dias 29 e 30 desse mês, a unidade móvel que oferece atendimentos jurídico, psicológico e social a mulheres estará em Saquarema e em uma comunidade quilombola em Cabo Frio, respectivamente. Além do atendimento, haverá distribuição de folhetos informativos sobre os direitos da mulher e todos os serviços prestados nos centros especializados no Rio de Janeiro.

"Ao longo deste ano, nós conseguimos levar o Ônibus Lilás e os serviços da secretaria a diversos municípios do estado. Estas atividades são fundamentais para que possamos alcançar o maior número possível de mulheres e, desta forma, auxiliar as que sofrem algum tipo de violência. Além de alertar sobre possíveis relacionamentos abusivos e ainda não perceberam", explicou o secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes.

Nós próximos dias, outras datas e localidades que receberão o Ônibus Lilás serão anunciadas. Mulheres vítimas de violência podem entrar em contato com a secretaria através do Disque Mulher, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone (21) 2332-8249.

SERVIÇO:

Quarta-feira (29/11) - 9h às 16h - Saquarema (Praça Santo Antonio, Bacaxá, Centro)

Quinta-feira (30/11) - 9h às 16h - Cabo Frio (Escola Municipal Agrícola Nilo Batista- Rodovia Amaral Peixoto, KM 124 - Campos Novos, Cabo Frio )