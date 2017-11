Novo incêndio atinge Velódromo olímpico no Rio de Janeiro

Pela segunda vez neste ano, o teto do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro foi alvo de um incêndio. Segundo os bombeiros, as viaturas foram ao local pouco depois da meia-noite deste domingo (26) e o fogo só foi controlado às 5h.

Ninguém ficou ferido e ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Em julho deste ano, um grande incêndio, que teria sido causado por um balão, chegou a interditar uma das obras esportivas mais caras dos Jogos Olímpicos Rio. Ao todo, a obra custou quase R$ 138 milhões.