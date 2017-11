Lava Jato no Rio terá operação ainda maior em 2018, diz colunista

Uma operação de grande porte da força-tarefa da Lava Jato no Rio será deflagrada no início do próximo ano, informa o colunista Lauro Jardim no jornal O Globo. O foco seria a área de Saúde, e as investigações devem mostrar ramificações para além do Rio e até do Brasil.

De acordo com o colunista, a operação da última semana que atingiu o esquema de corrupção no Rio com a prisão, por exemplo, do presidente da Alerj, Jorge Picciani, vai ser vista como de "médio porte" frente a que está por vir.

Operação da última semana vai ser vista como de "médio porte" frente a que está por vir

>> Sem Picciani, oposição quer desengavetar CPIs na Alerj

>> TRF determina que Picciani, Albertassi e Melo voltem para a prisão