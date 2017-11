Inea discute sobre reserva particular de Paraíba do Sul

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) promove, nesta segunda-feira (27), no município de Paraíba do Sul, uma roda de conversa sobre Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). O encontro será realizado no Cine Nívea Stelman e será aberto à população. A entrada é franca.

A roda de conversa é um trabalho itinerante que o Inea vem realizando nos municípios fluminenses. O objetivo é prestar todas as informações necessárias aos proprietários rurais interessados em averbar parte de sua propriedade como RPPN. Esse trabalho também visa mobilizar o município no apoio à criação das RPPNs. A roda de conserva esteve, no último dia 23, na cidade de Varre Sai, no Noroeste Fluminense.

As RPPNs são unidades de conservação de proteção integral de propriedade privada e cujas atividades permitidas são educação ambiental, turismo e pesquisa científica. São criadas voluntariamente pelos proprietários e averbadas nas matrículas dos imóveis. O reconhecimento de reserva é perpétuo e acompanha a vida da propriedade, a qual pode ser vendida, doada e/ou transmitida a qualquer título. Nesse sentido, é uma iniciativa muito importante para a preservação da Mata Atlântica, uma vez que, aproximadamente, 80% deste bioma encontram-se em terras privadas. Atualmente, já existem 83 RPPNs reconhecidas pelo Inea,o que corresponde a aproximadamente sete mil hectares de área.

O Programa RPPN é uma iniciativa da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (Dibape) do Inea. Atualmente há mais de 50 processos de RPPN em análise. Além disso, já foram realizadas mais de 70 palestras sobre RPPN em vários municípios fluminenses e cinco oficinas de capacitação sobre elaboração de Planos de Manejo para os proprietários das RPPNs.

Para criar uma RPPN, o proprietário deve protocolar o requerimento para criação no Inea, que irá analisar a relevância ambiental da área.