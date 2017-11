Após incêndio, Defesa Civil descarta problema estrutural em Velódromo

A Defesa Civil do Rio realizou na manhã deste domingo (26) vistoria do Velódromo do Rio, após um princípio de incêndio nesta madrugada, e descartou a possibilidade de risco na estrutura.

O velódromo teve o revestimento da cobertura atingido após a queda de um balão. A Defesa Civil informou, ainda, que não houve a necessidade de interditar o local e a administração do Velódromo irá providenciar os reparos necessários.

Em julho, o Velódromo do Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste da cidade, já havia sido atingido por um incêndio, também decorrente de uma queda de balão.

