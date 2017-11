Sete homens morrem no Rio durante confrontos na Favela do Caju

Sete homens morreram, na madrugada deste sábado (25), durante confrontos armados na Favela do Caju, na região portuária do Rio de Janeiro. Todos foram baleados, mas as circunstâncias ainda estão sendo investigadas. Segundo a Polícia Militar (PM), integrantes do Batalhão de Polícia de Choque realizaram operação na comunidade.

Em nota, a PM diz que a ação foi para combater disputa entre traficantes rivais, o que teria gerado confrontos, inclusive com a tropa.

“Após estabilização, durante o vasculhamento da área, os policiais encontraram sete homens feridos e sete fuzis foram apreendidos, além de 37 carregadores, 790 munições de diversos calibres, quatro granadas, dois radiocomunicadores e coletes balísticos”, informou a PM.

Segundo a corporação, os feridos foram socorridos no Hospital Souza Aguiar, mas não resistiram aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios (DH), que apura como ocorreram as mortes.

A operação prosseguiu durante a manhã e a polícia prendeu 11 homens e apreendeu mais sete fuzis, totalizando 14 armas recolhidas.