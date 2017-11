Rio tem previsão de pancadas de chuva para os próximos dias

O calor deste sábado (25) e a atuação de instabilidades próximas ao município do Rio provocam pancadas de chuvas rápidas, típicas de verão, em pontos isolados, acompanhadas de rajadas de vento moderado a forte, de acordo com o Sistema Alerta Rio. A mudança de tempo se estende neste domingo (26).

Na segunda-feira (27), a aproximação de um frente fria da cidade ocasionará predomínio de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer momento, principalmente no fim do dia. Os ventos estarão moderados.

Na terça-feira (28), com a passagem deste sistema frontal pela costa da cidade, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Temperaturas estarão em declínio.

Na quarta-feira (29), a tendência é que diminua a probabilidade para chover. Por isso, a previsão é de chuvisco a chuva fraca, em pontos isolados, a qualquer momento do dia.

Destaca-se que, na estação da primavera a previsibilidade das condições do tempo fica reduzida em relação às outras estações do ano. Assim, as previsões realizadas com um tempo maior de antecedência podem sofrer alterações.