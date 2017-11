Protesto na Rocinha neste sábado bloqueia Estrada Lagoa-Barra

Um protesto na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (25), provocou o fechamento da Estrada Lagoa-Barra no sentido Barra da Tijuca, no trecho da via logo após a saída do Túnel Zuzu Angel, que liga a Gávea a São Conrado.

Segundo informações do Centro de Operações Rio, o desvio ocorre para a pista lateral, junto à Rocinha, e os reflexos no trânsito já chegam até a pista sentido São Conrado da Praça Sibélius.

A opção para os motoristas é seguir pela Avenida Niemeyer que tem, neste momento, boas condições de trânsito em ambos os sentidos. O Alto da Boa Vista também funciona como rota de deslocamento para quem for transitar entre as zonas norte e oeste.