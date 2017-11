Portela terá palestra sobre câncer de próstata e ação social na segunda-feira

A quadra da Portela vai receber nesta segunda-feira (27), a partir de 11h, uma grande ação de conscientização sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata. Além de cuidar da saúde, o público terá à disposição atendimento gratuito com barbeiros, massoterapeutas, fisioterapeutas e manicures. Estudantes e profissionais das áreas de beleza e saúde também vão dar dicas. A iniciativa é uma parceria entre a Portela e a Beleza Multinerante.

Para marcar a campanha Novembro Azul, o evento promoverá a palestra 'Samba Não É Só Diversão, Samba Também É Prevenção', sobre os mitos e verdades do câncer de próstata. O bate-papo será conduzido pelo primeiro mestre-sala da Portela, Marlon Lamar, que tem formação em Biomedicina.

"Estou ansioso para participar deste encontro com a minha comunidade. Será uma excelente oportunidade para todos saberem um pouco mais sobre esta doença. Adianto que será uma conversa informal em que todos poderão tirar dúvidas e contribuir de alguma forma. Os homens precisam estar mais atentos para este problema! Além disso, vou poder mostrar um pouco mais do meu trabalho fora do Carnaval", revela Marlon.

"Queremos mostrar que o sambista não pensa só em Carnaval. Ele também está preocupado com a saúde. Será uma grande chance para todos cuidarem da beleza e, ainda, aprenderem mais sobre os riscos do câncer de próstata. Nosso foco nas ações é o público masculino, mas estão todos convidados", completa Aimê Andrade, da Beleza Multinerante. O evento é aberto a integrantes da escola e de outras agremiações, além de moradores da região em geral.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens (perde apenas para o câncer de pele não melanoma). A doença ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. Especialistas recomendam que a prevenção passe a ser feita a partir dos 45 anos.