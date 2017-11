MPRJ obtém condenação do ex-delegado Fernando Reis por lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), obteve na Justiça a condenação do ex-delegado Fernando César Magalhães Reis por lavagem de dinheiro.

De acordo com a denúncia, o ex-delegado utilizou laranjas para ocultar o fato de ser o real proprietário de um apartamento na Barra da Tijuca e de um carro. Ainda segundo a denúncia, os bens foram comprados com dinheiro obtido por meio de sua conduta corrupta à frente da Delegacia de Proteção ao Meio-ambiente (DPMA).

De acordo com as investigações, Fernando Reis e outros policiais formaram uma organização criminosa que visitava empresas e, identificando ou não a prática de crimes ambientais, exigia o pagamento de propina a fim de evitar prisões, autuações e até mesmo futuras visitas da equipe policial ao local.

Pelo crime de lavagem de dinheiro, o ex-delegado foi condenado a oito anos de prisão. Em junho de 2016, Fernando Reis já havia sido condenado a 97 anos de prisão por organização criminosa, extorsão, extorsão mediante sequestro e concussão.

Fernando Reis foi preso em março de 2015 durante a operação Hiena realizada pelo GAECO/MPRJ e a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança (SSINTE/SESEG), com o apoio da Corregedoria Geral Unificada e da Corregedoria Interna da Polícia Civil (Coinpol).