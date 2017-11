Madureira recebe 17ª Parada LGBT neste domingo

A 17ª edição da Parada LGBT de Madureira será realizada neste domingo (26). O tema desta edição é “A união nos une, mas a nossa luta nos fortalece”. A concentração será na Avenida Carvalho de Souza com o calçadão de Madureira, às 13h.

O evento deve contar com a presença de David Brazil, Viviane Araújo, Ludimila e Tina Love, que vai cantar o Hino Nacional.

A Parada LGBT de Madureira não tem fins lucrativos e é coordenada por Loren Alesxandre. O objetivo é chamar atenção da sociedade para o artigo 5º da CRFB de 88, quanto aos direitos à cidadania, expressão e os direitos à igualdade social, independentemente de opção sexual.

A Parada inclui ação social, com diversos serviços. O evento vai receber alimento não perecível. A Ação Social será realizada das 9h às 13h, com vacinação contra Hepatite B, antitetânica, distribuição de materiais de prevenção as DSTs e AIDS e distribuição de 50 mil preservativos.