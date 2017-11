Família de Garotinho nega autolesão de ex-governador em prisão de Benfica

A família de Anthony Garotinho divulgou nota neste sábado (25) repudiando a informação da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (Seap) de que o ex-governador teria provocado autolesões na cela onde está preso, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na manhã de sexta-feira (24), os advogados de defesa de Garotinho relataram agressões sofridas pelo ex-governador na noite anterior. Após a comunicação à Seap, Garotinho foi encaminhado para exames e, na sequência, teve autorizada sua transferência para o presídio de segurança máxima de Bangu 8, na Zona Oeste da cidade.

Ex-governador foi preso na última quarta (22)

Na ocasião em que Garotinho foi preso, na última quarta-feira (22), a filha do ex-governador, a deputada federal licenciada Clarissa Garotinho (PRB-RJ), disse que a transferência do pai do quartel do Corpo de Bombeiros, no Humaitá, na Zona Sul, para Benfica representava riscos à sua integridade física e segurança. Segundo Clarissa, Garotinho é responsável por denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Picciani, ambos presos na cadeia.

Veja, na íntegra, a nota da família de Anthony Garotinho:

A família do ex-governador Anthony Garotinho repudia veementemente as insinuações da Seap de que Garotinho teria se autolesionado, usando isso, inclusive, como pretexto para lhe impor “punições”.

A Seap alega que as imagens do circuito interno de TV não detectaram ninguém entrando na cela para agredir o ex-governador, mas essas mesmas câmeras também não flagraram inúmeras irregularidades que beneficiaram o grupo de Sérgio Cabral.

Cadê as imagens de entrada no presídio de home theater? Ninguém viu? Cadê as imagens da entrada de alimentos como camarão e produtos importados entregues por fornecedores? Ou pior: onde estão as imagens do uso frequente de celular por políticos do grupo do Cabral que estão presos ali? Ninguém viu também. E em nenhuma dessas ocasiões vimos nenhum tipo de punição. Será que alguém do sistema prisional está sendo conivente com as regalias de Cabral e sua turma?

É necessário que haja apuração séria e isenta das filmagens envolvendo a agressão a Garotinho. Afinal, é possível afirmar categoricamente que nada aconteceu no intervalo de duas horas em que não houve filmagens até Garotinho ser visto chamando os guardas?

Por fim, a família vem a público manifestar a sua indignação com esse episódio e com toda a injustiça. E mais uma vez perguntar: onde estão a mansão, a fazenda, as contas no exterior de Garotinho e Rosinha? Nossa família não enriqueceu na política.