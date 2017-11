Defesa Civil comanda simulado de desocupação de áreas de risco

A Subsecretaria de Defesa Civil, integrada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realiza neste domingo (26) o Simulado de Desocupação de Áreas de Risco de Deslizamento na comunidade Sítio do Pai João, no Itanhangá. A atividade começará às 10h e é vinculada ao Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas Fortes.

Na ação, técnicos auxiliarão na mobilidade de moradores para pontos livres de riscos, de forma que fiquem treinados a desocuparem prontamente uma região sujeita a desastres em casos de emergência. Ao soarem as sirenes, eles serão orientados a evacuar as áreas determinadas, que possuem, nas proximidades, pontos de apoio temporários.

Essa é uma das iniciativas preventivas da Defesa Civil para as possíveis chuvas fortes do Verão. O simulado, que será realizado no Dia Estadual para Redução de Desastres, também faz parte da campanha mundial “Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se preparando”, da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Defesa Civil Estadual e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) participarão da atividade.

O mapa da Comunidade está em anexo. Disponível em http://www.rio.rj.gov.br/web/defesacivil/mapas-do-sistema-de-alerta-e-alarme