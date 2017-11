Crivella entrega as chaves de 820 imóveis em Santa Cruz

O Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entregou neste sábado (25) as chaves de 820 imóveis de três empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O evento contou com a participação do secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco, e do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

"É uma obra redentora. Há 300 mil pessoas esperando moradia no Rio de Janeiro. Hoje, 800 diminuíram essa lista. Nossa dívida é enorme, mas aqui é um momento de celebração. As pessoas agora vão pagar de R$ 100 a R$ 200 e esse programa vai se estender pelo Rio de Janeiro inteiro", afirmou Crivella.

Crivella na solenidade de entrega das chaves do Programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz

Os condomínios Porto Belo, Park Topázio e Park Ônix receberão os beneficiários que têm renda familiar mensal de até R$ 1.800. Com mais essa entrega, a Prefeitura do Rio somará 1.900 famílias beneficiadas com o programa em 2017.

"A gente sabe o tamanho da burocracia que foi, mas sabe também que valeu a pena esperar. A entrega das chaves foi só o primeiro passo. Por enquanto, é só um apartamento, mas com o cuidado de cada um de vocês vai virar um lar", ressaltou o secretário Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Indio da Costa.

As outras regiões já contempladas são o Residencial Queluz (300 unidades), Residencial Saboia (300) e Porto Seguro (300), todos em Santa Cruz; e o Residencial Colônia Juliano Moreira (180), em Jacarepaguá. Na entrega das chaves desta semana, o Residencial Porto Belo recebeu 300 famílias e os Residenciais Park Topázio e Park Ônix, 260 cada.

No modelo de financiamento desses empreendimentos, o subsídio do Governo Federal é de até 90% do valor do imóvel. De acordo com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, a prestação das unidades pagas pelos beneficiários varia de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda familiar bruta mensal. Já Moreira Franco prometeu voltar ao Rio em dezembro para a entrega de mais 860 imóveis.