Vice-cônsul dos EUA é baleada na BR-101, em Angra dos Reis

Uma diplomata americana foi baleada na noite desta quinta-feira (23) em Angra dos Reis, na Região Sul Fluminense. A vice-cônsul Stephanie Masland Bohlen e o marido, Jace Joseph Salas, sofreram uma tentativa de assalto no acostamento da Rodovia BR-101 por volta de 21h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois foram alvo de disparos, e a diplomata foi atingida no pé. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com a polícia, Bohlen e seu marido, Jace Joseph Salas, estavam parados em seu carro no acostamento da Rodovia Rio-Santos, por volta das 21h. Com o veículo ainda parado, eles foram abordados por um homem e, assustado, Salas acelerou o carro pela pista.

Carro ficou com marcas de tiros

O homem abriu fogo contra o carro e um dos tiros atingiu o pé de Bohlen. Eles dirigiram até um posto da polícia e foram levados de lá para um hospital. Bohlen foi transferida para a capital fluminense, onde deve passar por uma cirurgia para reparar o ferimento.