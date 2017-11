Crivella anuncia novidades para a festa de Réveillon em Copacabana

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou nesta sexta-feira (24) as novidades para a festa de Réveillon na cidade. A principal delas é que a queima de fogos na Praia de Copacabana terá cinco minutos a mais em relação ao evento do ano passado. Serão 17 minutos de espetáculo pirotécnico, sincronizado a uma trilha sonora desenvolvida especialmente para o evento. Haverá ainda drones espalhados pelo céu para captar ângulos inusitados do show.

"Nós não poderíamos começar de maneira mais monumental, porque o Réveillon é um grande acontecimento na cidade. É depois das noites mais escuras que a alvorada brilha mais. Nós esperamos que o calendário Rio de Janeiro a Janeiro seja um arco-íris no céu nebuloso que hoje a cidade e a nossa gente valente do Rio está vivendo", afirmou Crivella, na cerimônia de lançamento realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo.

A comemoração deve receber cerca de dois milhões de pessoas para diversos shows ao longo do dia 31 de dezembro, como Cidade Negra, Naldo Benny e Frejat. Logo após a queima de fogos, entrará em cena no palco montado em frente ao Copacabana Pallace a cantora Anitta. Em vídeo, ela se disse muito orgulhosa por ter recebido o convite e garantiu que a festa “será inesquecível”. A artista será seguida pelas escolas de samba campeãs do carnaval de 2017: Portela e Mocidade. Outra novidade é a ampliação do número de torres de som ao longo de toda a orla da praia, que passa de 16 para 30. Também haverá 10 telões de LED.

" O Réveillon será brilhante, a festa mais inesquecível da cidade. É uma das maiores festas a céu aberto do mundo e estamos trabalhando diariamente para aumentar as comemorações. Serão dez pontos de festa, com shows, fogos e muita alegria para a chegada de 2018", declarou o presidente da Riotur, Marcelo Alves.

No céu, 25 toneladas de fogos multicoloridos serão disparadas de 11 balsas e formarão imagens como figuras geométricas, corações, estrelas, carinhas felizes, círculos e espirais, com um grande final em tom de dourado. O espetáculo coreografado terá grandes pinturas no céu, acompanhadas por músicas apoteóticas, com elementos eletrônicos e do samba.

" É um prazer surfar nessa onda maravilhosa, que é o calendário Rio de Janeiro a Janeiro montado pela Prefeitura. Vamos fazer um Réveillon fantástico", disse o empresário e cenógrafo Abel Gomes, organizador da festa em Copacabana.

O calendário Rio de Janeiro a Janeiro tem por objetivo aumentar em 20% o fluxo de turistas, gerando R$ 6,1 bilhões na economia da cidade e cerca de 170 mil empregos. A programação prevê a extensão do Réveillon, com uma grande festa no primeiro sábado do Ano Novo, dia 6 de janeiro. Haverá um desfile das baterias das 13 escolas de samba do Grupo Especial, uma parte saindo do Leme e outra do Posto 6. Ao final, os ritmistas se juntam para um show no palco com a Orquestra Sinfônica Petrobras.

" Conseguimos mobilizar os grandes promotores de eventos de todos os setores, como moda, tecnologia, gastronomia, um pouco de tudo. É um grande mutirão da alegria, tenho certeza que o Rio vai abraçar esse calendário com muita animação. O turismo é uma indústria que emprega muita gente e nós vamos viver esse sonho com a realização do Rio de Janeiro a Janeiro", vibrou o empresário e animador cultural Ricardo Amaral, um dos idealizadores do calendário.

De acordo com estimativas da Riotur, a cidade deve receber 2,7 milhões turistas no período do Réveillon, que irão movimentar a economia carioca com R$ 2,2 bilhões. Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – seção RJ (ABIH/RJ), a ocupação hoteleira está em 72%, em média.

Outros bairros - A virada do ano terá shows e queima de fogos em outras partes da cidade, como Barra da Tijuca, Flamengo, Piscinão de Ramos e Penha. Confira a programação completa:

COPACABANA

DJ Tucho

Ana Petkovic

Naldo Benny

Belo

Cidade Negra

Frejat

Queima de fogos

Anitta

Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel

BARRA DA TIJUCA

Queima de fogos nos hotéis: Hilton Barra, Ramada Recreio, Atlântico Sul, Grand Mercure, Windsor Barra, Les Relais Marambaia, Windsor Marapendi, Grand Nobile, Grand Hyatt.

ILHA DO GOVERNADOR - PRAIA DA BICA

DJ

Jonathan Alexandre

Ferrugem

União da Ilha

PAQUETÁ - PRAIA DA MORENINHA

DJ

Diney

Bom Gosto

Paraíso do Tuiuti

SEPETIBA - PRAIA DO RECÔNCAVO

DJ

Pura Amizade

Pique Novo

Unidos da Tijuca

PARQUE MADUREIRA

DJ

Vitinho

Belo

Mangueira

Império Serrano

PISCINÃO DE RAMOS

DJ

Beleléu

Tá Na Mente

Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

PENHA - IAPI

DJ

Banda Aeroporto

ImaginaSamba

Imperatriz Leopoldinense

Queima de fogos

GUARATIBA - RUA BARROS DE ALARCÃO

DJ

Landim

Clareou

Unidos de Vila Isabel

FLAMENGO - PRAIA DO FLAMENGO

DJ

Fuse

Michael Sullivan

Revelação

Salgueiro

São Clemente

Queima de fogos