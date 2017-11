‘Intercolegialdo Amor’ arrecada mais de 20 mil donativos para instituições do Rio 

Vinte mil donativos. Essa foi a quantidade arrecadada por alunos de mais de 30 colégios particulares do Rio, no Intercolegial do Amor. Na disputa solidária, os colégios apadrinham instituições de caridade e arrecadam produtos específicos, de acordo com a necessidade de cada uma delas.

O vencedor dessa edição foi o colégio MV1, que entregará todos os donativos a crianças e idosos da Casa Ronald McDonald, Apae, Creche Marieta Navarro, Instituto de Nazaré e Associação de Comunidades de Vida Mariana.

O idealizador do projeto, Marcos Mendes, conta que a ideia surgiu há dois anos, como o “Trote do amor”, com a arrecadação de donativos feita por faculdades.

“Este ano resolvemos estender o projeto a 30 colégios particulares de todo o Rio para que façam doações para várias instituições de caridade. Também estamos incentivando que os alunos visitem e conheçam as instituições que estão ajudando. Estamos estimulando o apadrinhamento dessas instituições”, disse Mendes, que coordena o projeto de solidariedade.

Patrocinada pela ESPM e pelo curso Brasas, a iniciativa teve a participação dos seguintes colégios: Colégio Saint John, Sagrado Coração de Maria, toda rede MV1, toda rede do sistema ELITE, Franco Brasileiro, Hélio Alonso, Sarah Dawsey, a rede Bahiense e o colégio Iglesias.

Tendo em vista a quantidade de donativos na última edição, desta vez a expectativa é de ajudar a muita gente, e as instituições apadrinhadas foram: Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Instituto Ronald McDonald, Associação Beneficente São Martinho, e ABRAPAC (Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes de Câncer), Lar Cristão Maria de Nazaré, Creche Marieta Navarro Gaio, Mansão dos velhinhos, CEPAC – Centro de Educação Padre Agostinho, União das Operárias de Jesus, Abrigo Rainha D Silva, Associação de Comunidades da Vila Mariana, Pró Criança Cardíaca, Centro de Sócio Educação, Comunidade dos Servos da Divina Misericórdia, Self da Alegria, Abrigo Nazareno, Núcleo Especial de Atendimento à Criança e Abrigo Minha Casa.