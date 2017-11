GM atua com 148 guardas no jogo entre Flamengo e Junior Barranquilla

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro montou esquema especial de patrulhamento com efetivo de 148 guardas para o jogo entre Flamengo e Atlético Junior Barranquilla, válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana, que acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 21h45, no estádio do Maracanã. A operação terá início às 18h45 com ações preventivas para coibir o comércio ambulante não autorizado e o estacionamento irregular no entorno do estádio.

Os guardas vão atuar para fiscalizar e orientar o trânsito e coibir desordens nas principais vias de acesso ao estádio, como as avenidas Maracanã, Professor Manuel de Abreu, Radial Oeste e ruas Professor Eurico Rabelo e São Francisco Xavier. Além disso, os agentes cuidarão nos pontos de bloqueios de trânsito definidos pela CET-Rio até a liberação das vias, previsto para 1h30 de sexta-feira (24).