Disputa entre traficantes rivais provoca troca de tiros no Morro dos Macacos, na Zona Norte

Na madrugada desta quarta-feira (22) houve um intenso tiroteio no Morro dos Macacos, no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Os tiros foram ouvidos no bairro do Engenho Novo. De acordo com a PM, traficantes rivais estão disputando a área.

O tiroteio foi confirmado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Durante a manhã, o ambiente na área parecia mais tranquilo, e o tráfego fluia sem problemas no Túnel Noel Rosa e nas ruas próximas da favela.