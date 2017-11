Recuperação de área do km 81 da BR-040 avança, após surgimento de cratera

A Concer concluiu no sábado (18) a etapa de preenchimento da cratera nas imediações do km 81 da BR-040. O serviço prosseguirá com a execução de uma obra de contenção e injeção de calda de cimento para consolidar todo o maciço.

MÃO DUPLA

O setor de Operações da Concer monitora o trecho de mão dupla aberto na rodovia em Petrópolis em razão da interdição do km 81RJ. Com base em observações apresentadas pelos usuários, foram feitas adaptações adicionais na sinalização ao longo dos três quilômetros da mão dupla.

A pista sentido Juiz de Fora, na subida da Serra de Petrópolis, opera em mão dupla, entre o km 81 (logo após o Túnel do Quitandinha) e o km 78. Esse trecho de 3 quilômetros está sinalizado, permitindo o fluxo de tráfego com segurança em ambos os sentidos.

Cratera foi aberta nas proximidades da rodovia

Para quem trafega no sentido Rio de Janeiro, o acesso ao trecho de mão dupla se dá na altura do km 80/RJ. O tráfego segue por mão dupla até o retorno existente pouco antes do Túnel do Quitandinha. O acesso e a saída desse trecho passaram pelas adequações de geometria necessárias. A adequação também permite que ônibus municipais que atendem ao Contorno possam continuar circulando. O trecho em mão dupla não permite ultrapassagens e a velocidade está limitada a 50km/h.

Quem vem, em veículos leves, de Juiz de Fora/Itaipava em direção a Petrópolis deve acessar o bairro Bingen virando à direita no trecho final da mão dupla.