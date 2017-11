Portela convida torcidas organizadas de coirmãs para participar de ensaio técnico na Sapucaí 

O presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, convidou as torcidas organizadas das escolas coirmãs para participar do ensaio técnico que a campeã fará na Marquês de Sapucaí. O anúncio foi feito na última sexta-feira (17), no Portelão, durante o I Encontro das Torcidas Organizadas das Escolas de Samba do Grupo Especial e Grupos de Acesso.

Após saudar os presidentes e representantes de cada segmento, Luis Carlos Magalhães fez o convite no palco. "O ensaio técnico é o grande momento para as torcidas das escolas. É o dia em que elas se organizam e colorem as arquibancadas com suas faixas e bandeiras. Por isso, já que não haverá ensaio para todas as agremiações, resolvemos convidar alguns integrantes de cada torcida para estarem conosco no nosso, que será também o teste de luz e som do Sambódromo. O Carnaval precisa dessa união!", disse o presidente, deixando claro que o número de componentes e as regras para a participação ainda precisarão ser alinhados com a Liesa e a coordenação dos ensaios.

Protagonistas da última edição do 'Portela Convida', ao lado da Unidos de Padre Miguel, as torcidas Raiz Mangueirense, Nação Mangueirense, Nação Verde e Rosa, Independentes Mocidade, Nação Unida de Padre Miguel, Explode Coração, Soberanos Beija-Flor, Sou Grande Rio... Amor! e Garras do Tigre foram homenageadas com sambas-enredo clássicos de suas escolas. Todas também receberam diplomas de participação, incluindo as torcidas anfitriãs Guerreiros da Águia, Amigos da Águia, Nação Portelense e Sangue Azul.

A noite contou, ainda, com a presença ilustre do síndico da Passarela do Samba, José Carlos 'Machine', e de integrantes de sua equipe, que também foram homenageados.