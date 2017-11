Ordem Pública reboca 115 automóveis estacionados irregularmente no último fim de semana

A Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), integrada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), efetuou 115 reboques de automóveis estacionados irregularmente no último fim de semana em toda a cidade. As ações também ocorreram em áreas de eventos como a Parada do Orgulho Gay em Copacabana, os shows do cantor Bruno Mars no Sambódromo, o Festival Villa Mix no Parque Olímpico da Barra da Tijuca e a disputa de Flamengo contra Corinthians na Ilha do Urubu.

No domingo (19), o local onde mais houve remoções foi Copacabana, com 25 veículos recolhidos, seguido da Ilha do Governador, com 24 infrações. Já no sábado (18), o Sambódromo foi o ponto onde houve mais reboques: 15 casos de irregularidade.

Quando há remoção, o cidadão deve acessar a página da Prefeitura na internet para impressão da Guia de Pagamento e de Remoção (GPR). Para quem não tiver acesso à impressora, a GPR pode ser obtida no próprio Depósito da Prefeitura, que fica Avenida Pedro II, número 67, na esquina com a Avenida Francisco Bicalho, próximo à Leopoldina. O boleto deve ser pago direto no banco ou caixa eletrônico. Para a retirada dos veículos apreendidos, devem ser apresentados os comprovantes de pagamento da diária e da taxa de remoção, além da quitação de todas as multas vencidas e débitos pendentes. O depósito funciona todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.