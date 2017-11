Guardas prendem casal com nove celulares e apreendem adolescente por furto em Copacabana

Guardas do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM), que estão atuando na operação especial da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) para a 22ª Parada do Orgulho LGBTI, prenderam um homem e uma mulher e apreenderam um adolescente após flagrantes de pequenos delitos durante o evento. Um casal foi preso por volta das 18h, acusado de furtar celulares de pessoas que participavam da parada. A equipe recebeu denúncia de cidadãos sobre a atuação dos acusados e, após pegar a descrição, conseguiu identificá-los próximo ao cruzamento da Avenida Atlântica com a Rua Siqueira Campos. Na bolsa da mulher foram encontrados nove telefones celulares. Uma vítima se apresentou e reconheceu um dos aparelhos. O homem negou ter participado da ação, mas como também foi descrito na denúncia, ambos foram conduzidos para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso está sendo registrado.

Material apreendido pela GM

Mais cedo, por volta das 14h, outra equipe do GGM apreendeu um adolescente de 16 anos acusado de furtar o cordão de ouro de uma jornalista francesa. Os guardas estavam em patrulhamento na altura da Rua Francisca Sá quando viram o adolescente em fuga. Ele foi apreendido na Rua Júlio de Castilhos e durante a abordagem acabou cuspindo o cordão. Após a apreensão, adolescente e vítima foram encaminhados para a 12ª DP, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao furto.

A operação especial da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) para o evento está acontecendo desde a noite de sábado, dia 18, e conta com efetivo de 151 guardas municipais. Além da coerção aos pequenos delitos, as equipes também estão atuando em ações de monitoramento e ordenamento de trânsito e de controle urbano.