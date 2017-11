Detran começa atendimento noturno para regularizar serviços

A partir desta terça-feira (21.11), o Detran fará atendimento noturno para atender a demanda reprimida dos serviços de vistoria de veículos durante as paralisações dos funcionários terceirizados. Ao todo, 19 postos de vistorias em todo o estado vão disponibilizar para a população um terceiro turno de serviço noturno, das 19h às 22h. Os agendamentos poderão ser realizados no site www.detran.rj.gov.br.

Nesta terça-feira (21.11), o atendimento começará a ser feito em 13 postos. Serão seis postos na capital - Barra da Tijuca, Ceasa (Irajá), Campo Grande, Santa Cruz, Vila Isabel e Haddock Lobo. Na Região Metropolitana e Baixada Fluminense serão mais três unidades - São Gonçalo, Niterói e Reduc (Duque de Caxias), enquanto outros quatro postos terão atendimento noturno no interior do Estado: Campos dos Goytacazes I, Petrópolis, Araruama e Volta Redonda.

Na primeira quinzena de dezembro - com data a ser definida -, o atendimento começará em outros seis postos. Dois na capital: Machado de Assis (Catete) e Francisco Bicalho; um na Baixada Fluminense: em Belford Roxo; e outros três no interior: Campos dos Goytacazes II, São Pedro da Aldeia e Nova Friburgo.

“Com a entrada das novas empresas, os serviços voltaram à normalidade. Nosso objetivo agora é diminuir a demanda reprimida criada no período das paralisações. Vamos voltar a fazer os atendimentos noturnos nos postos até zerar a demanda reprimida”, explicou Vinicius Farah, presidente do Detran.

A partir do dia 13 de outubro, os serviços do Detran foram impactado com a paralisação dos funcionários terceirizados. No entanto, nesta semana, os atendimentos de vistoria de veículos e de habilitação retornaram à normalidade após novas empresas assumirem a prestação de serviços, após a saída da Prol.

Na última semana, a PVAX Consultoria e Logística assumiu o atendimento de Habilitação. Na segunda-feira (13.11), a Probid é a empresa responsável pelos serviços da Diretoria de Veículos do Detran.

Durante o período de paralisações, o Detran montou um plano de contingência e realizou 14 edições extras do Detran Presente para minimizar o impacto das paralisações. Foram realizadas cinco edições na capital (três no posto da Francisco Bicalho e duas na Barra da Tijuca), uma na Baixada Fluminense (Nova Iguaçu) e outras oito no interior (Resende, Barra Mansa, Três Rios, Volta Redonda - duas vezes -, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana).

Outra ação do Detran para minimizar o impacto das paralisações foi a ampliação dos prazos de vistoria dos automóveis com placas com finais 8 e 9. A partir de agora, os veículos com a placa terminando com o número 8 poderão ser submetidos à inspeção anual obrigatória até o dia 30 de novembro e os com final 9, até 31 de dezembro.

Detran Presente continua

Apesar das normalizações, a estrutura itinerante do Detran Presente continuará a ser realizada pelo órgão em diferentes cidades. Na próxima semana dois novos mutirões serão realizados. Na quarta-feira (22.11), o Detran Presente estará na Cinelândia, durante a Semana da Saúde, enquanto na sexta-feira (24.11), a estrutura itinerante será montada em Angra dos Reis. Desde maio, foram realizadas 36 edições do Detran Presente em 22 cidades, com mais de 64 mil atendimentos.

Durante o Detran Presente, os cidadãos podem emitir a primeira e a segunda via da carteira de identidade, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, fazer a vistoria anual dos veículos, emitir o licenciamento anual sem vistoria e abrir recursos contra multas e processo de suspensão. De acordo com a demanda para os serviços prestados poderá haver distribuição de senhas para atendimento. A lista completa dos serviços oferecidos em cada edição está no www.detran.rj.gov.br.

POSTOS DE VISTORIA COM TERCEIRO TURNO NOTURNO

A partir do dia 21 de novembro

Barra da Tijuca

Ceasa (Irajá)

Campo Grande

Santa Cruz

Vila Isabel

Haddock Lobo

São Gonçalo

Niterói

Reduc (Duque de Caxias)

Campos dos Goytacazes I

Petrópolis

Araruama

Volta Redonda

A partir da segunda quinzena de dezembro

Machado de Assis (Catete)

Francisco Bicalho

Belford Roxo

Campos dos Goytacazes II

São Pedro da Aldeia

Nova Friburgo

DETRAN PRESENTE

22 de novembro (quarta-feira) – Rio de Janeiro

Local: Cinelândia – Semana da Saúde

24 de novembro (sexta-feira) – Angra dos Reis

Local: Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito (Rua Comandante Castelo Branco, 109 – Balneário)