PRF recupera dois carros e prende suspeitos em blitz na BR-101

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma blitz na rodovia Governador Mario Covas (BR-101), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Um deles estava com um carro roubado, enquanto outro dirigia um carro alugado de uma locadora, mas que não foi devolvido. Os flagrantes aconteceram na tarde de domingo (19).

Policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam a blitz na altura do km 269, quando abordaram o motorista de um Civic. O suspeito, de 24 anos, apresentou um documento falso do carro. Os policiais verificaram que as placas eram clonadas e o veículo roubado. O crime teria ocorrido na região do Méier, na Zona Norte do Rio, em julho deste ano. O homem afirmou ter comprado o carro de um amigo no Parque União, em Bonsucesso. Segundo ele, teria dado um valor de entrada e estaria pagando o restante parcelado.

Logo em seguida, os policiais abordaram um Ônix, depois de desconfiar da atitude do condutor. O carro possuía registro de ocorrência por apropriação indébita. O veículo foi alugado em uma locadora de automóveis e não foi devolvido. O motorista, de 37 anos, não soube explicar o motivo. O registro havia sido realizado na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), há cerca de quatro meses.

As ocorrências foram registradas na 118ª DP (Araruama).