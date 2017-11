Escolas da rede pública do Rio recebem inscrições

A Secretaria de Educação está com pré-matrículas abertas para o ano letivo de 2018 em 256 escolas da capital. O estudante deve se inscrever na página do Facebook (www.facebook.com/SeeducRJ) ou pelo site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) até o dia 4 de dezembro, e escolher a unidade de ensino de sua preferência. Em todo o estado, mais de 1.200 unidades estão com oportunidades disponíveis.

Na página de inscrição, o aluno encontra informações sobre como realizar o cadastro; unidades escolares com vagas disponíveis em cada município; idade para cada série ofertada; e como e quando confirmar a matrícula na escola. O sistema informatizado é uma maneira democrática e prática para que estudantes de outras redes de ensino – municipal ou privada, por exemplo – tenham oportunidade de estudar em uma escola pública estadual.

No momento da inscrição, o interessado poderá escolher colégios de Ensino Médio Regular ou unidades que funcionam em tempo integral e ofertam Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em que o estudante também faz um curso técnico; Ensino Médio Intercultural, que promove a proficiência de uma Língua Estrangeira; Ensino Médio Inovador, com propostas curriculares inovadoras nas escolas; Ensino Médio Profissionalizante em Empreendedorismo; além de unidades que ofertam Curso Normal (Formação de Professores) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Datas

A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 22 de dezembro. Após a publicação da listagem, os interessados terão de 3 a 8 de janeiro de 2018 para confirmar a matrícula. O aluno da rede pode renovar a matrícula até o dia 22.