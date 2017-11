Detran tem programação no Dia Mundial em Homenagem às Vítimas de Trânsito

Neste domingo, dia 19, o Detran RJ oferece programação no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Uma cerimônia inter-religiosa será realizada no Teatro João Caetano, às 10h, com a presença de líderes religiosos de todas as crenças: católica, judaica, espírita, protestante, anglicana, evangélica, messiânica, muçulmana e zen-budista.

“Preservar a vida é minha preocupação constante à frente do Detran. Os acidentes de trânsito são assunto seríssimo. De janeiro a julho deste ano, números ainda parciais, mostram que houve 1243 vítimas fatais. São seis mortes por dia no Estado. Temos que estar atentos e reduzir sempre este triste índice”, ressaltou o presidente do Detran RJ Vinicius Farah.

A preocupação do Detran se estende ao acolhimento e cuidado dos parentes das vítimas. Por isso, é um dos poucos do país que possuem um setor específico para tratar do assunto. É o Núcleo de Apoio às Vítimas de Trânsito (Navi), que oferece também apoio psicológico aos parentes das vítimas.

“Quando cheguei aqui (no Navi) estava à beira da depressão. Perdi minha mãe e três meses depois perdi meu namorido tragicamente”, explica Regina Celli. No Navi os parentes de vítimas também trocam suas experiências e convivem em alegria e harmonia por meio de aulas de dança e artesanato, além do apoio psicológico. Repassam ainda suas experiências em palestras para motoristas profissionais. “Levamos um pouco da nossa história, da nossa dor para esses motoristas. Para que eles se conscientizem”, explica Rivanda Rosa, outra integrante do grupo.

DIA MUNDIAL EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DE TRÂNSITO

Dia 19/11

Horário 10hs

Local Teatro João Caetano – Praça Tiradentes s/nº