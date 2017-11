Caixa: caminhão do 'Quita Fácil' chega ao Rio

A partir desta terça-feira (21), os clientes da CAIXA pessoa física e pessoa jurídica com crédito em atraso há mais de 360 dias poderão regularizar suas dívidas no Caminhão do Quita Fácil, em Duque de Caxias (RJ). O atendimento será realizado até sexta-feira (24), das 10h até às 16h, na praça Roberto Silveira, Centro da cidade.

Na capital carioca, o atendimento do Caminhão do Quita Fácil será realizado no período de 27 de novembro a 08 de dezembro (de segunda a sexta), das 10h até às 16h, no Largo da Carioca, no centro.

Para o diretor regional da CAIXA, Tarcísio Dalvi, a campanha oferece ao cliente a oportunidade de se organizar e de restabelecer sua capacidade financeira. “A intenção é manter o cliente ativo, com situação financeira regularizada e, assim, poder continuar a ter acesso a crédito no mercado”, afirma.

Além do Caminhão do Quita Fácil, os interessados em renegociar seus contratos em atraso têm à disposição o site www.negociardividas.caixa.gov.br, o telefone 0800 726 8068 (opção 8) e as agências da CAIXA, que também prestarão atendimento aos clientes alvos da campanha. Até 28 de dezembro os clientes podem procurar qualquer um desses meios de atendimento para negociar suas dívidas.

Serviço:

Caminhão do Quita Fácil

Duque de Caxias (RJ)

Local: Praça Roberto Silveira, sem número, Centro

Datas: de 21 a 24 de novembro de 2017 (de terça a sexta-feira)

Horário: das 10h até às 16h

Rio de Janeiro (RJ)

Local: Largo da Carioca, Centro

Datas: de 27 de novembro a 08 de dezembro (de segunda a sexta-feira)

Horário: das 10h até às 16h