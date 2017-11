Alerj celebra Semana da Consciência Negra

Na semana do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), através de sua Subdiretoria de Cultura realizará o Celebra Rio – Semana da Consciência Negra.

Entre os dias 21 e 24 de novembro, a programação contará com debates, apresentações artísticas, exibição de documentários e homenagens a nomes importantes da história, como o do cantor e compositor Altay Veloso. A entrada é gratuita. A subdiretora Fernanda Figueiredo conta que o evento tem o objetivo de dar voz e visibilidade para a cultura negra. “Pensamos em uma semana para debater, comemorar sobre diversos temas como juventude, teatro, cinema, música, entre outros”, explica.

O evento também vai comemorar, no dia 21, a centésima entrevista do programa Cultne na TV, produzido em parceria pela TV Alerj e pelo Acervo Digital de Cultura Negra (Cultne) - dedicado à causa negra, exibido semanalmente desde 2015. Confira a programação abaixo.

A ideia do Celebra Rio foi do coordenador do Cultne, Filó Filho, 67 anos. “Percebi que chegaríamos ao centésimo programa e que poderíamos comemorar. Quando levei isso à Subdiretoria de Cultura, eles abraçaram e resolveram expandir o evento. Estar no calendário da Casa tem um simbolismo fundamental, é um marco”, comemora. O apresentador do programa é o jornalista Ricardo Brasil, 52 anos. “O Cultne é muito importante para a evolução da sociedade”, avalia ele, que já entrevistou nomes como artistas Sérgio Loroza, Zezé Motta e a jornalista Luciana Barreto, entre outros.

Programação

Terça-feira - 21/11 - 18h30 – Plenário da Alerj

Sessão Solene: celebração do 100º programa do Cultne da TV + entrega de moções + apresentações artísticas do ator Déo Garcez interpretando Luiz Gama e do cantor e compositor Altay Veloso.

Quarta-feira - 22/11 - 16h – Auditório Senador Nelson Carneiro

Debate “Igualdade Racial e Religiosa” + exibição do documentário “Brasil Negro – Escravidão e Preconceito” + homenagem “in memorian” ao Prof. Wilson Prudente, relator da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil OAB/RJ.

Quinta-feira - 23/11 - 16h – Auditório Senador Nelson Carneiro

Debate “Mídia Negra e Juventude” + exibição do documentário “Acervo Cultne”.

Sexta-feira - 24/11 - 16h – Salão Nobre

Debate “Cultura e Sociedade Brasileira” + declamação do poema “Quem Somos Nós”, de Carlos Alberto Medeiros pelo Coletivo Preto e Projeto Identidade.