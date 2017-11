Renovação de matrículas para alunos da rede estadual termina no próximo dia 22

O aluno da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) deve renovar a matrícula até a próxima quarta-feira, dia 22, e garantir a vaga para o ano letivo de 2018. O responsável - ou o próprio estudante, maior de 18 anos - deve dirigir-se à escola onde estuda e confirmar o interesse em permanecer na rede estadual de ensino.

– Ainda temos alguns dias pela frente, mas é sempre importante frisar que é recomendado não deixar para a última hora – informa o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.

Pré-matrículas para novos alunos

Os estudantes que desejam ingressar na rede estadual de ensino devem se inscrever por meio do link na página da Seeduc no Facebook (www.facebook.com/SeeducRJ) ou diretamente pelo site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br), até o dia 4 de dezembro, e escolher a unidade de ensino de sua preferência. Em todo o estado, mais de 1.200 unidades de ensino estão com vagas abertas.