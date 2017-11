Operação integrada de ordenamento urbano recolhe mais de 1700 DVDs no Centro 

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) está participando, neste sábado (18), de uma operação que integra vários órgãos da prefeitura no Centro e em Bonsucesso, zona norte da cidade. Por meio da Macrofunção de Ordenamento e Gestão Sustentável dos Espaços Públicos (Mosep), a força-tarefa já apreendeu 1732 DVDs, 320 acessórios para celular, 217 bebidas diversas não alcoólicas, 160 garrafas de vidro de cerveja, 60 kg de frutas, 25 kg de doces e 52 relógios de pulso, entre outros itens como latas de alumímio, materiais eletrônicos e utensílios de cozinha no Centro.

Até o meio-dia, foram 152 ambulantes fiscalizados e 14 multados por irregularidades. A Seop, Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano (Cgeu), Comlurb, Polícia Militar (PMERJ) e o Centro Presente estão no local.

Já em Bonsucesso, foram recolhidos 45 kg de frutas, 45 bebidas diversas, isopores, cadeiras de PVC, botijões de gás, carrocinhas e estruturas de barracas. Na ação, além da Secretaria, estão a GM-Rio, Cgeu e PMERJ.