Crivella prestigia concerto que celebra os 20 anos da Orquestra de Vozes Meninos do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assistiu nesta sexta-feira, dia 17, ao concerto que celebrou os 20 anos da Orquestra de Vozes Meninos do Rio. O evento realizado no entorno do Estádio Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade, reuniu um coro de cerca de 450 alunos da rede municipal de ensino.

- Nas estatísticas, essas crianças são 15% da população, mas 100% do nosso futuro. Se nós tivermos meninos cantando, amanhã eles não vão estar com fuzil na mão dando tiro. Os meninos no canto, no violão e também no teclado vão continuar a construir o Rio de Janeiro que todos nós sonhamos. Um Rio sem violência. A música é a linguagem da alma da gente - vibrou o prefeito, encantado com a apresentação das crianças.

O concerto marcou o encerramento do ano letivo da orquestra, que reúne cerca de mil alunos no total. A regência foi da maestrina Denise Vieira, que substituiu o maestro Julio Moretzsonh. Outro destaque da apresentação foram as várias coreografias criadas por Caio Nunes.

- Com a música as pessoas dançam. Com a música as pessoas se casam, batizam seus filhos e enterram seus mortos. A música faz um papel extraordinário e insubstituível na nossa vida - completou Crivella.

As crianças e jovens têm entre 7 e 16 anos, e integram corais de diferentes escolas municipais. Eles cantaram músicas de Michael Jackson, Vinicius de Moraes, Lenine e Tim Maia, entre outros artistas.

- Estou muito emocionado. Esse projeto vai dar um salto porque temos planos de expandir o ensino de música para toda a rede municipal de ensino - disse o secretário Municipal de Educação, Cesar Benjamin.

Durante todo o ano são realizadas oficinas semanais com os professores de música no Centro de Artes Calouste Gulbekian, na Cidade Nova, para que eles multipliquem o ensinamento de canto nas salas de aula. Participam da orquestra escolas e núcleos de arte das 11 Coordenadorias de Educação Regional (CREs).