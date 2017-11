O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou no fim da manhã deste sábado, dia 18, do “Rio em Ação”, no Complexo da Maré, Zona Norte. O programa tem como objetivo facilitar o acesso da população das áreas do município com menor Índice de Progresso Social (IPS) a serviços de utilidade pública. Esta é a sétima edição do projeto, que já atendeu cerca de 30 mil pessoas.

- Toda ação social da prefeitura é importantíssima, aos olhos de uma parcela da sociedade pode parecer irrelevante, mas para quem está na comunidade é algo extraordinário. Isso ressuscita esperanças, aqui elas conseguem tirar carteira de trabalho, preenchem formulários para entrevista de emprego e são encaminhadas – declarou Crivella.

A ação aconteceu das 9h às 13h, na Escola Municipal Bahia, em Bonsucesso. Dentre os serviços, serão ofertados: a emissão de 1ª e 2ª via de identidade e CPF; atualização e cadastro para programas sociais (CadÚnico); inscrição no Minha Casa, Minha Vida; agendamento para emissão de carteira de trabalho; encaminhamento para o programa Jovem Aprendiz; Procon Carioca; vacinação; Biblioteca Volante e doação de livros; dia de beleza; agendamento para castração animal e muito mais.

Crivella participa do Rio em Ação na Maré

O “Rio em Ação” é um evento mensal e itinerante que conta com a participação, principalmente, de órgãos municipais e de órgãos estaduais, federais e da sociedade civil. Para garantirem atendimento, os participantes devem levar documentos originais – identidade e CPF, além de comprovante de residência. Alguns serviços são limitados e atenderão às senhas distribuídas antes da abertura dos portões.