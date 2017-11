Crivella participa das comemorações dos 414 anos de Campo Grande 

"Meu bairro, meu Campo Grande distante, no meu subúrbio galante, berço das canções de amor". Foi no ritmo dessa canção que Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, comemorou seus 414 anos nessa quinta e sexta-feira, dias 16 e 17, com diversas atividades na programação especial preparada pela Prefeitura do Rio. O palco foi o Espaço Cultural Compositor Adelino Moreira (ECCAM), figura emblemática da região e autor que eternizou os versos escolhidos como slogan da festa que teve shows de música de artistas regionais, dança, teatro, ciranda de poesias, tarde de autógrafos e exposições de arte. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, participou do evento na tarde desta sexta e destacou que, em breve, o bairro vai ganhar um presente.

- Estamos muito felizes em celebrar os 414 anos do coração da Zona Oeste. Lembro a vocês que as obras do Parque de Campo Grande já começaram, e em alguns meses a população daqui da área terá um lindo local de lazer, nos moldes do Parque Madureira - disse o prefeito.

Crivella homenageou Campo Grande ao lado do superintendente Jorge Amaral (à esquerda) e de Ioge Benac, um dos maiores incentivadores da cultura no bairro

Organizada pela Superintendência Regional de Campo Grande com apoio de empresários da região, a festa começou às 9h de quinta-feira, 16, conduzida pelo professor e historiador Ciro Gallo, um dos diretores do ECCAM, com a participação da Banda da Guarda Nacional Ambiental. A programação seguiu nos dois dias com uma série de atrações, como apresentações de voz e violão, chorinho, violino, balé e o Chegando de Surpresa com Renato Sorriso, grupo de garis da Comlurb que cantam temas de conscientização. O encerramento foi às 20h desta sexta, com o tradicional “Parabéns pra Você” e distribuição de bolo no calçadão da Rua Barcelos Domingos, no Centro de Campo Grande, onde funciona o espaço cultural.

- Campo Grande tem uma tradição diferenciada na Zona Oeste, e seu aniversário não poderia passar em branco. Como morador do bairro, me sinto extremamente honrado e alegre em organizar essa festa que se propôs a valorizar a nossa cultura e o nosso desenvolvimento local. Uma festa com a participação de empreendedores e empresários que muito contribuíram para a diversão de todos - comemora Jorge Amaral, superintendente de Campo Grande.

As atrações culturais agradaram Inea Amaral, 86 anos, professora de artes plásticas aposentada, nascida e criada em Campo Grande.

- Eu faço parte do Instituto Campograndense de Cultura e não podia deixar de prestigiar um grande evento cultural no bairro que eu amo. Estou encantada com a diversidade de artistas da nossa região que precisam ser apresentados ao mundo. E a presença do prefeito da nossa cidade tornou essa homenagem da Superintendência mais especial ainda. Feliz por ver Campo Grande tão bem representado - concluiu.

