Veja quem votou a favor e quem votou contra a soltura de Picciani e mais dois

Por 39 votos a favor, 19 contra e uma abstenção, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou parecer que defendia a soltura do presidente da Casa, Jorge Picciani, e dos deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB.

Picciani, Paulo Melo e Albertassi são investigados pela Operação Cadeia Velha, que apura crimes de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e foram detidos na quinta-feira (16), após decisão em segunda instância do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eles estão na Cadeia Pública de Benfica, onde também está o ex-governador Sérgio Cabral.

Alerj aprovou a soltura de Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi

Veja como votaram os deputados:

Pela soltura

Andre Correa (DEM)

André Ceciliano (PT)

André Lazaroni (PMDB)

Átila Nunes (PMDB)

Chiquinho da Mangueira (Podemos)

Christino Áureo (PSD)

Cidinha Campos (PDT)

Coronel Jairo (PMDB)

Daniele Guerreiro (PMDB)

Dica (Podemos)

Dionisio Lins (PP)

Fabio Silva (PMDB)

Fatinha (SDD)

Marco Figueiredo (Pros)

Filipe Soares (DEM)

Geraldo Pudim (PMDB)

Gustavo Tutuca (PMDB)

Iranildo Campos (PSD)

Jair Bittencourt (PP)

Janio Mendes (PDT)

João Peixoto (PSDC)

Luiz Martins (PDT)

Marcelo Simão (PMDB)

Marcia Jeovani (DEM)

Marcio Canella (PSL)

Marcos Abrahão

Marcos Muller

Marcus Vinicius

Milton Rangel

Nivaldo Mulim

Paulo Ramos

Pedro Augusto

Renato Cozzolino

Rosenverg Reis

Silas Bento

Thiago Pampolha

Tio Carlos

Zaqueu Teixeira

Zito

Pela prisão

Benedito Alves

Carlos Macedo

Minc (sem partido)

Osorio

Dr Julianelli

Eliomar Coelho

Enfermeira Rejane

Bolsonaro

Flavio Serafini

Gilberto Palmares

Luiz Paulo

Marcelo Freixo

Marcio Pacheco

Martha Rocha

Samuel Malafaia

Waldeck Carneiro

Wanderson Nogueira

Zeidan

Abstenção

Bruno Dauaire (PR)